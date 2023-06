Atelier pour les enfants, même adultes « Les bureaux des manuscrits originaux » au musée Stendhal Musée Stendhal /Appartement Gagnon Grenoble, 17 septembre 2023, Grenoble.

Atelier pour les enfants, même adultes « Les bureaux des manuscrits originaux » au musée Stendhal Dimanche 17 septembre, 14h00 Musée Stendhal /Appartement Gagnon Entrée libre dans la limite des capacités d’accueil du musée.

Atelier pour les enfants, même adultes de 14h à 18h.

Avec l’association Enfanzine.

Sous le regard complice du grand-père de Stendhal, Enfanzine vous accompagne à chaque étape dans la réalisation de fanzines* avec toute sa panoplie de kits (imagiers, abécédaire, roman inachevé…) et ses outils ultra-innovants : machines à écrire et à dessiner des arcs-en-ciels, tamponothèque…. Sans oublier les gommettes et les paillettes.

Tout l’après-midi, en continu, sans réservation.

* Un fanzine est un petit livre fait avec les moyens du bord.

Musée Stendhal /Appartement Gagnon 20 Grande rue, 38000 Grenoble, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 76 86 52 08 http://www.stendhal-grenoble.fr L’appartement Gagnon, entièrement rénové, a ouvert ses portes au public en septembre 2012. C’est dans ce lieu chargé d’histoire que le futur Stendhal vit ses années d’enfance auprès de son grand père, le docteur Henri Gagnon. L’appartement évoque la vie de l’écrivain à Grenoble, ses amis et professeurs, la ville où il assiste aux premiers frémissements de la Révolution française. Depuis les fenêtres de l’appartement Gagnon, il est le spectateur curieux et admiratif de cette France en pleine ébullition. Avant son départ pour Paris à l’âge de seize ans, c’est ici que se forme le cœur et l’esprit de Stendhal. La terrasse de l’appartement, dite « Treille de Stendhal », vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir l’art de la botanique exercé par le docteur Gagnon, accompagné de son petit-fils. De cette terrasse donnant sur le Jardin de ville, Stendhal observe la bonne société qui se donne à voir, et connaît ses premiers émois en admirant Virginie Kubly, jeune actrice. La chambre de son oncle, Romain Gagnon, dite chambre d’hôte, accueille une exposition temporaire inédite , « Stendhal, un républicain Rouge et Noir », qui s’attache à montrer l’importance du politique dans l’œuvre stendhalienne. non accessible aux Personnes à Mobilité Réduite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Ville de Grenoble-Gauthier