du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée Stella Matutina

Inauguré en 1991, le musée Stella Matutina a fait l’objet d’une rénovation importante de 2011 à 2015. Une muséographie et une scénographie rénovées montrent l’évolution de la société réunionnaise, sur les plans économique, culturel et social, à travers l’histoire de la canne à sucre.

entrée libre et gratuite

Visite libre et gratuite du musée. Musée Stella Matutina 6, allée des Flamboyants, 97424 Piton Saint-Leu Piton Saint-Leu La Réunion

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T17:30:00

