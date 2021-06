Les Quatre Robinets Musée Stella Matutina Les Quatre Robinets MUSEE STELLA MATUTINA – Visite libre et gratuite Musée Stella Matutina Les Quatre Robinets Catégorie d’évènement: Les Quatre Robinets

Musée Stella Matutina, le samedi 3 juillet à 18:00

Visite libre de l’exposition permanente de 18h00 à 22h00. 5 espaces sillonneront la visite : > Sucre et Histoire > Canne et Territoire > L’Usine à sucre > Sucre et Société > L’Univers du sucre

entrée libre et gratuite

Le musée Stella Matutina présente l’histoire de l’île Bourbon, de la canne, du sucre et des hommes. Un parcours muséographique présenté sur 3700 m2, miroir de l’identité et de la culture réunionnaise. Musée Stella Matutina Allée des Flamboyants – Saint-Leu Les Quatre Robinets

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T22:00:00

