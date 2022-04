Musée Stella Matutina – Visite de l’exposition “Pirates de l’Ile Bourbon” Musée Stella Matutina Saint-Leu Catégorie d’évènement: Saint-Leu

“Il y a trois siècles, des capitaines forbans de renom ont accosté sur les rivages de l’Île Bourbon, en y laissant l’empreinte ardente de leur légende. Ils profitèrent parfois de l’occasion pour débarquer, au gré des circonstances, des dizaines d’hommes d’équipage en quête d’amnistie et de vie honnête. Beaucoup de ces pirates repentis ne partiront plus. Réimplantés dans la colonie insulaire, ils se marieront et feront souche dans l’île. Ces forbans contribueront ainsi à son peuplement originel.” Une exposition imaginée par KAPALI OUTRE-MER PATRIMOINE

Visite libre

L’exposition “Pirates de l’Ile Bourbon : histoire maritime d’un peuplement” est une exposition temporaire au cours de laquelle petits et grands découvriront l’histoire de célèbres capitaines forbans. Musée Stella Matutina 6, allée des Flamboyants, 97424, Saint-Leu, Réunion, La Réunion Saint-Leu

