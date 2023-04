Performances artistiques Musée Stella Matutina, 13 mai 2023, Saint-Leu.

Performances artistiques à l’intérieur du musée avec « TISEMAYE ».

Tisémayé c’est la rencontre de cinq artistes aux univers différents mais soudés par l’amour du partage. Ils tissent liens et passerelles entre les mots, la musique, la danse et la peinture pour une mise en lumière de la beauté, de la force et de la richesse de l’âme réunionnaise.

Lecture : Céline Huet, Fonnkér : Mari Sizay, Kora : Zaki Malbrouk, Performance peinture : Jimmy Cambona , Danseur : Shany Arzeux

Musée Stella Matutina 6, allée des Flamboyants, 97424, Saint-Leu, Réunion, La Réunion Saint-Leu 97436 La Réunion 0262345960 Le Musée Stella Matutina, installé dans l’ancienne usine sucrière du même nom, a ouvert ses portes en 1991. Pendant 20 ans, les publics réunionnais ou touristes, y ont découvert les techniques industrielles de la fabrication du sucre de canne, ainsi que des informations sur l’histoire de La Réunion et de sa population. Une réhabilitation totale du site a été entrepris en 2011, fondée sur un nouveau Projet Scientifique et Culturel. Le nouveau musée propose un parcours dans l’histoire croisée du sucre et de l’île Bourbon, qui met en lumière les particularités culturelles et économiques de cette île de l’Océan Indien. Direction Musée Stella Matutina. En venant de Saint-Denis, Route des Tamarins, prendre la sortie Le Plate, faire les deux ronds points et prendre sortie Stella. En venant de Saint-Pierre, prendre sortie Stella

2023-05-13T17:30:00+02:00 – 2023-05-13T18:30:00+02:00

