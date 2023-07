Musée Stella Matutina : représentation « Bal tamoul » Musée Stella Matutina Piton Saint-Leu, 17 septembre 2023, Piton Saint-Leu.

Une représentation d’extraits d’un « Bal tamoul » sera programmée dans l’auditorium Pierre Roselli du musée Stella Matutina de 16h à 18h, le dimanche 17 septembre.

Théâtre populaire pratiquée à La Réunion, cet art vivant a été inscrit à l’inventaire national du patrimoine immatériel le 9 décembre 2022.

Musée Stella Matutina 6, allée des Flamboyants, 97424 Piton Saint-Leu Piton Saint-Leu 97424 La Réunion La Réunion 02 62 34 59 60 http://www.stellamatutina.fr Le nouveau musée propose un parcours dans l’histoire croisée du sucre et de l île Bourbon mettant en lumière les particularités culturelles et économiques. Données historiques sur le peuplement, l’esclavage et l’engagisme, les récits de vie, les collections historiques, ethnographiques, les objets insolites, les vestiges industriels sont au cœur du musée..

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©Musée Stella Matutina – Antonio Prianon.