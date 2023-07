Le musée Stella Matutina : un patrimoine historique Musée Stella Matutina Piton Saint-Leu, 16 septembre 2023, Piton Saint-Leu.

Le nouveau Stella fait la part belle à l’industrie sucrière et repositionne ainsi la matière première au coeur du dispositif.

Tout au long des 1100 m du parcours du futur musée, le visiteur traverse 150 ans d’histoire de l’industrie de la canne et de ces hommes et femmes, engagés venus d’Inde, de Madagascar, du Mozambique ou encore de Rodrigues qui ont contribué au développement de l’économie sucrière à La Réunion, mais plus encore, en façonnant le visage métissé de La Réunion telle que nous le connaissons aujourd’hui.

Stella Matutina s’inscrit comme lieu de mémoire des hommes et du sucre.

Stella Matutina est labellisé « Musée de France ».

Musée Stella Matutina 6, allée des Flamboyants, 97424 Piton Saint-Leu Piton Saint-Leu 97424 La Réunion La Réunion 02 62 34 59 60 http://www.stellamatutina.fr Le nouveau musée propose un parcours dans l’histoire croisée du sucre et de l île Bourbon mettant en lumière les particularités culturelles et économiques. Données historiques sur le peuplement, l’esclavage et l’engagisme, les récits de vie, les collections historiques, ethnographiques, les objets insolites, les vestiges industriels sont au cœur du musée..

