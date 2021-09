Piton Saint-Leu Musée Stella Matutina La Réunion, Piton Saint-Leu Musée Stella Matutina : Performance de Vincent Corvec Musée Stella Matutina Piton Saint-Leu Catégories d’évènement: La Réunion

Musée Stella Matutina, le samedi 18 septembre à 11:00

“Contemplative & onirique, la musique de Vincent Corvec est la bande originale d’une vie intérieure. Afin d’illustrer le travail de Marie Lanfroy & Julie Hauer, il s’associe à leur volonté d’épurer et vise l’élévation par des compositions originales pour violons et piano, dans un style néo-classique. Prenant à contrepied l’idée selon laquelle une musique industrielle et répétitive conviendrait à cette ancienne usine sucrière, il proposera une interprétation live de pièces écrites et enlevées, évoluant de la nostalgie vers l’espoir.”

entrée libre et gratuite

Illustration de l’exposition temporaire “STELLARIUM” à travers une performance musicale de l’artiste Vincent Corvec. Musée Stella Matutina 6, allée des Flamboyants, 97424 Piton Saint-Leu Piton Saint-Leu La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00

