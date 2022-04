Musée Stella Matutina : Conte Musée Stella Matutina Saint-Leu Catégorie d’évènement: Saint-Leu

Musée Stella Matutina : Conte Musée Stella Matutina, 14 mai 2022, Saint-Leu. Musée Stella Matutina : Conte

le samedi 14 mai à Musée Stella Matutina

“Hey ho, Moussaillons ! On lève l’ancre vers des histoires de pirates et de piratesses, de trésors maudits et de légendes lointaines ! Soyez prêts à chanter pour hisser les voiles ! Kriké moussaillons!”

Accès libre en extérieur

“Histoire de Pirates”, conte interprété par Eric Lauret Musée Stella Matutina 6, allée des Flamboyants, 97424, Saint-Leu, Réunion, La Réunion Saint-Leu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T19:30:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Leu Autres Lieu Musée Stella Matutina Adresse 6, allée des Flamboyants, 97424, Saint-Leu, Réunion, La Réunion Ville Saint-Leu lieuville Musée Stella Matutina Saint-Leu

Musée Stella Matutina Saint-Leu https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leu/

Musée Stella Matutina : Conte Musée Stella Matutina 2022-05-14 was last modified: by Musée Stella Matutina : Conte Musée Stella Matutina Musée Stella Matutina 14 mai 2022 Musée Stella Matutina Saint-Leu Saint-Leu

Saint-Leu