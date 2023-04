La France au canada hier et aujourd’hui Musée St Nicolas de la Grave Saint-Nicolas-de-la-Grave Catégories d’Évènement: Saint-Nicolas-de-la-Grave

La France au canada hier et aujourd’hui Musée St Nicolas de la Grave, 13 mai 2023, Saint-Nicolas-de-la-Grave. La France au canada hier et aujourd’hui Samedi 13 mai, 18h00 Musée St Nicolas de la Grave Gratuit 18h et 19h visite guidée et gratuite du Musée. Lamothe-cadillac fondateur de Détroit.

21h Xavier CORON raconte sa découverte en 2023 de la ville de Détroit. Musée St Nicolas de la Grave 82210 St Nicolas de la Grave Saint-Nicolas-de-la-Grave 82210 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 94 82 81 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

