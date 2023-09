Visite du Musée Sous-Marin du Pays de Lorient Musée Sous-Marin du Pays de Lorient Lorient, 16 septembre 2023, Lorient.

Visite du Musée Sous-Marin du Pays de Lorient 16 et 17 septembre Musée Sous-Marin du Pays de Lorient Samedi 16 septembre : visites audioguidées (départ toutes les 30 minutes) ou visites guidées (départ toutes les heures) / Dimanche 17 septembre : visites guidées (départ toutes les 20 minutes) – Tarif : 2€

Au cœur de l’ancienne base de sous-marins de Keroman, venez découvrir le plus ancien centre d’entraînement au sauvetage pour sous-mariniers au monde et le seul à être ouvert à la visite !

Construit en 1942 par la Kriegsmarine pour l’entraînement des sous-mariniers, cette installation extraordinaire fut réutilisée après-guerre et pendant près de 50 ans par la Marine nationale. Partez, pour une visite unique en son genre, à la découverte des techniques de sauvetage en grande profondeur, de l’histoire de la bataille de l’Atlantique et de son patrimoine immergé au Pays de Lorient.

Musée Sous-Marin du Pays de Lorient Base des sous-marins, 56100, Lorient Lorient 56100 Lanveur Morbihan Bretagne 02 97 37 27 99 http://www.musee-sous-marin.com/fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

