Durant cette animation, à partir de photos et de cartes postales anciennes, les élèves devaient repérer les changements du foirail et de l’avenue Victor Hugo.

L’intervention débute par une présentation de l’identité paysagère de Rodez : le piton entre Ségala, Rougier et Causse Comtal.

« Le paysage, c’est tout ce que l’on voit ! »

La lecture, avec l’aide des cartographies et à partir des vues, a permis aux élèves de mieux connaître les différents paysages et le caractère du lieu.

Depuis le jardin des Capucins, vers le nord : le Ségala (vallée de l’Aveyron en V, champs sur plateaux, bois dans les pentes, urbanisation récente des plateaux, château d’eau).

Depuis le boulevard de l’Europe, vers le sud : le Rougier et le Causse Comtal (vallée de l’Auterne large / terres rouges, horizons de causse / pierres blanches, zones humides, surimposition de la rocade et de l’urbanisation, château d’eau).

L’implantation du musée Soulages préserve les vues. Vue depuis la contre-allée de l’avenue Victor Hugo, les différents volumes du bâtiment créent des fenêtres qui séquencent les vues sur l’horizon. Vue depuis l’allée, entre le musée et le rond-point de l’Amphithéâtre, l’implantation en balcon est magnifiée par les surplombs. Le revêtement en acier Corten donne de la pureté aux volumes, les ouvertures ne sont pas perceptibles de l’extérieur. L’escalier et le talus couverts de lierre renforcent cette perception du relief.

Variations dans le temps autour du musée. À partir d’un cahier de photos et de cartes postales de différentes époques, les élèves doivent retrouver aujourd’hui les lieux évoqués. L’objectif est de prendre conscience des évolutions successives du quartier.

Cette lecture du paysage destinée aux scolaires a été réalisée dans le cadre du dispositif « Levez les yeux » des Journées Nationales de l’Architecture.

Avec la participation d’Hélène Archeray, Conseillère Pédagogique Départementale Arts visuels. Lecture de paysage réalisée par Marie-Dominique Albinet, environnementaliste au C.A.U.E. de l’Aveyron.

Au cœur de Rodez, le musée Soulages, imaginé par les architectes catalans RCR, abrite la donation de Pierre et Colette Soulages.

Le concept : Une structure comme empreinte d’une histoire : le projet culturel et scientifique du musée Soulages a été pensé de manière à croiser l’histoire de Pierre Soulages avec les différentes manifestations de sa création…

L’approche architecturale du musée :

En 2008, RCR arquitectes associés au cabinet d’architectes Passelac & Roques ont pris part au concours du Grand Rodez pour la réalisation du futur musée Soulages. Leur projet a été retenu parmi ceux des quatre-vingt-dix-huit autres candidats.

Dans celui-ci, ils ont placé le musée sur le flanc nord du jardin du Foirail, entièrement réhabilité. Ils ont su saisir l’importance de ce site qui se pose comme un trait d’union entre le centre historique et les nouveaux quartiers de Rodez. Le bâtiment est pensé en un enchaînement de volumes parallélépipédiques, respectant l’environnement paysager qui l’entoure. Les intervalles ne sont d’ailleurs pas sans rappeler les traditionnelles fenêtres aveyronnaises qui offrent une vue sur l’horizon et sont ainsi propices à la contemplation.

Ouverte sur le jardin, la façade sud n’excède pas les 3 mètres, tandis qu’au nord, les boîtes sont en porte-à-faux au-dessus d’un chemin de promenade.

Le bardage qui fait aussi la force architecturale de ce musée est en acier Corten, aussi appelé acier autopatinable. En s’oxydant, ce matériau crée une patine protectrice et les nuances de cet acier évoquent bien évidemment le travail de Pierre Soulages. En 2017, le cabinet RCR a reçu le prix Pritzker, la plus haute distinction dans le domaine de l’architecture. Parking du foirail à proximité.

©C.A.U.E. de l’Aveyron