[Rendez-vous d’Exception] Musée Soulages : Techniques et outils du peintre / maquette et design du musée / découverte de métiers d’art musée Soulages Rodez, 31 mars 2023, Rodez.

Visites guidées thématiques :

• Pierre Soulages : Les techniques et les outils (1h30)

Pour les Journées Européennes des Métiers d’Arts, le musée Soulages de Rodez vous invite à suivre une visite guidée autour des œuvres de Pierre Soulages mis en lumière par les outils utilisés et les techniques artisanales que transpose l’artiste.

Plongé dans le monde artisan depuis son plus jeune âge, Pierre Soulages s’est toujours intéressé au geste manuel transformant un objet ou donnant une singularité à la toile. Les outils et les medium employés ne sont donc pas anodins chez ce peintre du noir. Venez découvrir les faces cachées de ses créations à travers divers techniques : le brou de noix, l’eau-forte, la lithographie, le bronze et tant d’autres.

• RCR Arquitectes, ici et ailleurs, la matière et le temps : Maquettes et Design, le travail du bois et du fer (1h)

Pour les Journées Européennes des Métiers d’Arts, le musée Soulages de Rodez vous invite à suivre une visite guidée autour des RCR Arquitectes lauréat du prestigieux prix Pritzker.

La visite porte sur les réalisations plurielles des architectes allant de leurs esquisses, genèse de leur geste architectural, aux maquettes minutieusement réalisées. Cette exposition à la scénographie flottante, retrace plus de 30 ans de carrière. Venez découvrir le travail méticuleux du bois, du fer, du verre ou du papier, réalisé par les RCR.

Présentation de métiers d’art :

• Découverte du métier de maquettiste (3h)

Venez découvrir le travail d’Isabelle Dapzol architecte et créatrice de maquettes tactiles pour le public déficient visuel. Réalisées à petite échelle, ces maquettes font intervenir différents matériaux : bois, céramique, matériaux synthétiques, afin de s’adapter au toucher. Du travail sur les plans à la conception, en passant par le choix des matières, vous pourrez vous initier aux exigences du métier de maquettiste.

La présentation est gratuite et ouverte à tous dans l’atelier du musée.

• Découverte du métier de costumier

Pour toute la semaine des JEMA, le musée Soulages présentera les productions des étudiantes du DNMADE costumier de spectacle du lycée Gabriel Péri de Toulouse. Suite à leur visite au musée, les étudiantes ont travaillé la peinture gestuelle, la création d’outils personnels et l’application picturale sur une robe de style 1er Empire. Ce travail a donné lieu à la création de 24 pièces dont une partie sera exposée dans le hall du musée.

Dans le cadre des JEMA, les étudiantes proposeront également, le vendredi 31 mars, une démonstration gratuite mêlant art et couture dans l’atelier et l’auditorium du musée, avec la réalisation d’un moulage sur mannequin, la création de patines, de broderies et de garnitures.

PROGRAMME

vendredi 31 mars 2023

10h à 15h : Découverte du métier de costumier

Par les étudiantes du DNMADE costumier de spectacle du lycée Gabriel Péri de Toulouse. Démonstration : réalisation d’un moulage sur mannequin, création de patines et de broderies.

Gratuit

Samedi 1er Avril 2023

10h30 : visite guidée – Pierre Soulages : Les techniques et les outils (1h30)

accès gratuit sur réservation obligatoire dans la limite des places disponibles (25 places) : https://rodez.tickeasy.com/fr-FR/accueil

11h : visite guidée – RCR Arquitectes, ici et ailleurs, la matière et le temps : Maquettes et Design, le travail du bois et du fer (1h)

accès gratuit sur réservation obligatoire dans la limite des places disponibles (15 places) : https://rodez.tickeasy.com/fr-FR/accueil

13h00 : Découverte du métier de maquetiste (3h)

accès gratuit en continu à l’atelier du musée

14h30 : visite guidée – Pierre Soulages : Les techniques et les outils (1h30)

accès gratuit sur réservation obligatoire dans la limite des places disponibles (25 places) : https://rodez.tickeasy.com/fr-FR/accueil

15h30 : visite guidée – RCR Arquitectes, ici et ailleurs, la matière et le temps : Maquettes et Design, le travail du bois et du fer (1h)

accès gratuit sur réservation obligatoire dans la limite des places disponibles (15 places) : https://rodez.tickeasy.com/fr-FR/accueil

Dimanche 2 Avril 2023

10h30 : visite guidée – Pierre Soulages : Les techniques et les outils (1h30)

accès gratuit sur réservation obligatoire dans la limite des places disponibles (25 places) : https://rodez.tickeasy.com/fr-FR/accueil

14h30 : visite guidée – Pierre Soulages : Les techniques et les outils (1h30)

accès gratuit sur réservation obligatoire dans la limite des places disponibles (25 places) : https://rodez.tickeasy.com/fr-FR/accueil

Du mercredi 29 mars au dimanche 2 avril

Présentation de robes Ier Empire

Créées par les étudiantes du DNMADE (Diplôme National des Métiers d’Arts et du Design) du lycée Gabriel Péri de Toulouse.

Gratuit – Présentation dans le hall du musée

