La Cie A : théâtre et musique Musée Soulages, 13 mai 2023, Rodez. La Cie A : théâtre et musique Samedi 13 mai, 20h00 Musée Soulages Comme tous les ans depuis son ouverture, le musée Soulages Rodez participe à l’édition 2023 de la Nuits des musées. Le rendez-vous est lancé, samedi 13 mai le musée sera ouvert de 20h à minuit et gratuit pour tous. A cette occasion une programmation spécifique et diversifiée est proposée : du théâtre, de la musique, des visites flash, un atelier d’initiation aux arts plastiques, diffusion vidéos… La cie A : théâtre et musique La Cie A animera la nuit des musées grâce à une proposition théâtrale et musicale qui se déploiera ponctuellement dans les salles au cours de la soirée.

Laissez-vous surprendre, amuser, questionner par des improvisations théâtrales. Ces saynètes dans les salles, interaction entre les comédiens déguisés ou pas et les visiteurs vous feront découvrir le musée sous un autre aspect.

La musique résonnera aussi dans les salles, l’occasion de redécouvrir le musée grâce à la sollicitation de nouveaux sens. Pierrot Corpel metteur en scène et musicien proposera une expérience sonore et musicale unique destinée à accompagner le public au cœur des œuvres de Pierre Soulages. L’idée est de s’inspirer du processus créatif de Pierre Soulages. La musique partira du silence et sera créée en direct en utilisant les différents « accidents » sonores dans ce processus créatif.

Cette expérience créative puisera dans un univers électronique avec des instruments comme des synthétiseurs analogiques mêlés à divers instruments, guitare, percussion shaahi baaja (instrument à cordes pincées indien). Cette représentation électro-acoustique se déroulera par intermittence en salle Outrenoir 2.

Le son du handpan, instrument à la musique envoutante composé de deux coques d'acier fixées l'une à l'autre résonnera aussi dans les salles.

