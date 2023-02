Visite à la lampe torche de l’accélérateur de particules Musée Sciences ACO – musée de la lumière et de la matière Orsay Catégories d’Évènement: Essonne

Visite à la lampe torche de l'accélérateur de particules Samedi 13 mai, 15h00 Musée Sciences ACO – musée de la lumière et de la matière

Sur inscription

Musée Sciences ACO – musée de la lumière et de la matière rue Jean Teillac – Centre universitaire Orsay 91400 Orsay Gratuit sur rendez-vous

http://sciencesaco.fr/ Anneau de Collisions d’Orsay et musée de la lumière et de la matière Sciences ACO Découvrez le berceau de la physique des particules en visitant le pionnier des accélérateurs de particules, l’anneau de Collisions d’Orsay.

Premier anneau de collisions construit en Europe ayant permis d’observer l’annihilation d’électrons et de positrons, premier anneau de stockage sur lequel des lignes de rayonnement synchrotron ont été construites et exploitées, l’anneau de Collision d’Orsay (ACO) est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

C’est aussi le pionnier des sources de lumière en France, ancêtre des sources de rayonnement synchrotron modernes SOLEIL et ESRF. C’est sur ACO qu’a été réalisé le premier laser à électrons libres émettant de la lumière visible au monde.

Lors de la visite à la lampe torche vous verrez l’accélérateur de particules tel qu’il est conservé depuis son arrêt. Vous pourrez aussi voir une réplique d’une ligne de lumière et de nombreux objets liés à l’histoire de la physique des particules ou à celle de la physique du rayonnement synchrotron.

Les visites sont guidées par des chercheurs et des ingénieurs travaillant ou aillant travailler dans les domaines scientifiques liés à ACO.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T15:00:00+02:00

2023-05-13T17:00:00+02:00

