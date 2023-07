Immersions Musée Savoisien Chambéry Catégories d’Évènement: Chambéry

Savoie Immersions Musée Savoisien Chambéry, 16 septembre 2023, Chambéry. Immersions 16 et 17 septembre Musée Savoisien Isabelle Fournier, photographe chambérienne vous propose un voyage poétique et sensible au coeur du chantier de rénovation du Musée Savoisien.L’exposition invite à la contemplation des détails comme autant d’œuvres abstraites. Musée Savoisien place métropole Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 56 42 43 43 https://museesavoisien.savoie.fr https://www.facebook.com/MuseeSavoisienOfficiel Musée départemental d’histoire et des cultures de la Savoie parkings et arrêts de bus à proximité ; arceaux vélos sur la place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

