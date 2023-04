visite du Musée Savoisien rénové Musée Savoisien Chambéry Catégories d’Évènement: Chambéry

visite du Musée Savoisien rénové Musée Savoisien, 13 mai 2023, Chambéry. visite du Musée Savoisien rénové Samedi 13 mai, 19h00 Musée Savoisien Entrée libre Visite libre du Musée Savoisien réouvert le 29 avril 2023 après plusieurs années de rénovation. Le Musée Savoisien, musée départemental d’histoire et des cultures de Savoie, est un lieu unique. Ancien couvent franciscain, fondé au 13e siècle, il présente plus de 2 000 objets du Paléolithique à aujourd’hui,mis en valeur par une scénographie à découvrir. Musée Savoisien Place Métropole Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 56 42 43 43 Le Musée Savoisien, musée départemental d’histoire et de cultures de Savoie, est un lieu unique. Ancien couvent franciscain fondé au 13e siècle et entièrement rénové, il possède le seul cloître avec « Vue imprenable » sur le patrimoine savoyard. Plus de 2 000 objets du Paléolithique à aujourd’hui sont à découvrir. Au Musée Savoisien, tous les goûts sont dans la culture. A chacun son musée. A chacun son rythme ! Visiter sans se presser, revenir pour le plaisir ! Accès en train, vélo, à pied, en voiture. Parkings à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

