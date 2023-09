Découverte du chantier des collections Musée Saint-Vic Saint-Amand-Montrond, 16 septembre 2023, Saint-Amand-Montrond.

Le premier chantier des collections du musée Saint-Vic débute en 2023 !

Tout au long des après-midi, venez rencontrer les agents du musée. Elles vous présenteront le chantier archéologique : n’hésitez pas à leur poser toutes vos questions !

Le Musée Saint-Vic, ancienne résidence des abbés de Noirlac, devenu musée au XXe siècle, présente les collections municipales des origines de l'homme à la création contemporaine. Aux expositions permanentes se juxtapose un programme d'expositions temporaires, où l'art et l'histoire s'illustrent à travers les œuvres pluridisciplinaires : objets de découverte archéologique, sites gallo-romain et médiévaux, ethnographie régionale, art religieux, archéologie industrielle, art contemporain. L'histoire de l'art régional se décline dans un parcours à la fois chronologique et typologique : créations et mentalités de personnages historiques tel que le Grand Condé, d'artistes artisans régionaux tel que Louis Touzet. Des beaux arts aux arts décoratifs, la lecture des tableaux de J.A Brielman, Léon Delachaux introduit des collections céramiques, des objets de la vie quotidienne dans une perspective historique et ethnographique. Le Musée Saint-Vic a été pensé pour accueillir les nouvelles productions artistiques, tout en préservant la tradition de musée d'identité, dont l'ancrage reste celui des associations de cultures : qu'elle soit militaire ou qu'elle soit regard de collectionneurs avertis. Programmation et conservation se complètent : de la tête d'enfant découverte à Drevant jusqu'à sa mise en exposition virtuelle sur le site internet des Musées de la Région Centre. Des œuvres phares vous sont ainsi suggérées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

