Visite libre du parcours permanent Musée Saint-Vic, 13 mai 2023, Saint-Amand-Montrond. Visite libre du parcours permanent Samedi 13 mai, 19h00 Musée Saint-Vic Entrée libre Tout au long de la soirée, accès libre aux collections permanentes du musée !

Réparties dans six salles, elles sont toutes liées aux Saint-Amandois et se présentent dans l’ordre chronologique, des origines de l’homme à nos jours. Musée Saint-Vic Cours Manuel, 18200 Saint-Amand-Montrond, Cher, Centre-Val de Loire, France Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire http://www.ville-saint-amand-montrond.fr Le Musée municipal a été fondé au début du XXème siècle par Théogène CHAVAILLON. Tour à tour maison de ville des abbés commendataires de Noirlac, couvent de femmes, prison, cet édifice, niché aux confins d’un merveilleux jardin, regroupe les collections du musée de Saint-Amand-Montrond depuis 1938. Le livre de Saint-Amand-Montrond se feuillette ici du paléolithique à la seconde guerre mondiale, en passant par l’époque gallo-romaine, les XIe, XIIe, XVe siècles et les traditions populaires. La visite permet de découvrir quelques pièces rares illustrant le riche passé de cette partie du Berry. Le Musée Saint-Vic est le musée Saint-Amandois pensé pour accueillir les nouvelles productions artistiques, tout en préservant la tradition d’un musée d’identité. © Musée Saint-Vic Autoroute A71, sortie Saint-Amand-Montrond à 5 km du musée, 250 km de Paris, 140 km de Clermont-Ferrand Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©Inès Becuau

