Découvrez l’exposition « Paraison – 9 récits de verre » 16 et 17 septembre Musée Saint-Remi

Cette exposition se compose des neuf travaux de fin d’étude réalisés par la trentième promotion des élèves créateurs verriers du Centre Européen de Recherches et Formation aux Arts Verriers (CERFAV). Par passion, les chemins de ces étudiants se sont mêlés au verre, à la recherche de la matière et du sens. La paraison est ce qui les relie tous. Elle est l’initiatrice du dialogue de ces artisans avec le verre.

Musée Saint-Remi 53 rue Simon, 51100 Reims Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est 03 26 35 36 90 https://musees-reims.fr/ https://www.facebook.com/Museesdereims/?locale=fr_FR Installé dans l’ancienne abbaye de Saint-Remi, joyau architectural et havre de paix inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le musée Saint-Remi vous invite à revivre l’histoire de Reims et de sa région, depuis ses origines, à travers un vaste parcours enrichi de reconstitutions et de maquettes historiques. Collections archéologiques et artistiques et objets de la vie quotidienne vous content l’aventure d’une métropole antique et médiévale. Découvrez la figure de saint Remi, évêque de Reims qui baptisa le roi Clovis, et mettez vos pas dans ceux des moines, gardiens de la Sainte Ampoule utilisée pour le sacre des rois de France…

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:45:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:45:00+02:00

Centre Européen de Recherches et Formation aux Arts Verriers (CERFAV)