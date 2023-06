TAI CHI CHUAN (Musée Saint Remi) Musée Saint Remi Reims, 11 juin 2023, Reims.

TAI CHI CHUAN (Musée Saint Remi) Dimanche 11 juin, 15h00 Musée Saint Remi GRATUIT

par l’Association TAI JI SHAN SHUI.

A partir de 16 ans

20 places maximum

Accessible aux personnes en situation de handicap (attention le Taichi se fait en mouvement debout)

Rendez-vous au Parc de Champagne à l’espace échecs

Inscriptions :

• en ligne en cliquant ici (à privilégier)

• par téléphone au 03 26 24 50 49 et au 03 26 79 86 23

Nous vous invitons à venir en tenue de sport et avec votre bouteille d’eau !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-11T15:00:00+02:00 – 2023-06-11T16:00:00+02:00

art martial tai chi chuan