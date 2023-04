Les animaux chanteurs / Faites de la musique avec la nature Musée Saint-Remi Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Les animaux chanteurs / Faites de la musique avec la nature Musée Saint-Remi, 2 juin 2023, Reims. Les animaux chanteurs / Faites de la musique avec la nature Vendredi 2 juin, 09h30 Musée Saint-Remi Sur réservation au 03 26 35 36 61. Les animaux chanteurs

Visite commentée à la rencontre, dans les collections du musée, des oiseaux et des batraciens chanteurs ! Faites de la musique avec la nature

Avec des coquilles et des graines, réalisez un instrument de musique et faites un concert dans les jardins de l’abbaye ! Musée Saint-Remi 53 rue Simon 51100 Reims Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est 0326353661 https://musees-reims.fr/fr/musees/musee-saint-remi/ Installé dans l’ancienne abbaye de Saint-Remi, joyau architectural et havre de paix inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le musée Saint-Remi vous plonge dans l’histoire de Reims. Venez découvrir son cloître qui s’ouvre sur un écrin de verdure parfumé de roses et de lavandes. Organisé autour d’une fontaine en pierre et bien ordonné avec ses parterres de pelouses, ses allées de buis, ce jardin invite le visiteur à mettre ses pas dans ceux des moines, gardiens de la Sainte Ampoule utilisée pour le sacre des rois de France… En bus – lignes 4, 6, 11 et City bus – arrêt Saint-Remi Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T09:30:00+02:00 – 2023-06-02T16:00:00+02:00

2023-06-02T09:30:00+02:00 – 2023-06-02T16:00:00+02:00 ©Musée Saint-Remi de Reims

Détails Catégories d’évènement: Marne, Reims Autres Lieu Musée Saint-Remi Adresse 53 rue Simon 51100 Reims Ville Reims Departement Marne Lieu Ville Musée Saint-Remi Reims

Musée Saint-Remi Reims Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/reims/

Les animaux chanteurs / Faites de la musique avec la nature Musée Saint-Remi 2023-06-02 was last modified: by Les animaux chanteurs / Faites de la musique avec la nature Musée Saint-Remi Musée Saint-Remi 2 juin 2023 Musée Saint-Remi Reims Reims

Reims Marne