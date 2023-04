Médiation autour de l’exposition Colorama# La couleur du temps musée Saint-Remi, 13 mai 2023, Reims.

Un écho contemporain aux œuvres du passé, présenté par les médiateurs-étudiants de la classe préparatoire du lycée Colbert, autour de l’installation Nuancier de Nicolas Boulard, évoquant l’histoire du vin à Reims, des œuvres de Frédérique Coupet et Apichatpong Weerasetakhul offrant un clin d’œil décalé aux fastes mérovingiens, de Colette Deblé pour un dialogue autour du noir et blanc, et celles de Stéphane Calais mises en regard avec les éclats du Second Empire.

Par les élèves de la classe préparatoire aux études d’art CPES/CPAA du lycée Colbert accompagnés par Christophe Van den Hende, enseignant relai du FRAC pour l’Éducation Nationale.

En partenariat avec le FRAC, le Planétarium et les musées de Reims

musée Saint-Remi 53 rue Simon 51100 Reims Reims 51100 Saint-Remi Marne Grand Est 0326353661 https://musees-reims.fr/ Installé dans l’ancienne abbaye de Saint-Remi, joyau architectural et havre de paix inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, le musée Saint-Remi vous invite à revivre l’histoire de Reims et de sa région, depuis ses origines, à travers un vaste parcours enrichi de reconstitutions et de maquettes historiques. Collections archéologiques et artistiques et objets de la vie quotidienne vous content l’aventure d’une métropole antique et médiévale. Découvrez la figure de saint Remi, évêque de Reims qui baptisa le roi Clovis, et mettez vos pas dans ceux des moines, gardiens de la Sainte Ampoule utilisée pour le sacre des rois de France… Arrêt de bus Saint-Remi.

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:30:00+02:00

©Musées historiques de Reims