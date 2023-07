L’écriture dans l’Antiquité Musée Saint-Raymond Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse L’écriture dans l’Antiquité Musée Saint-Raymond Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse. L’écriture dans l’Antiquité 16 et 17 septembre Musée Saint-Raymond Gratuit. Entrée libre. Êtes-vous plutôt papyrus ou papier ? Tablette de cire ou tablette numérique ? Oubliez les supports d’écriture modernes, cette animation vous fera découvrir tous les outils pour écrire dans l’Antiquité grâce à des reconstitutions d’objets que vous pourrez manipuler. Musée Saint-Raymond 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie http://www.SaintRaymond.toulouse.fr Installé dans un collège du XVIe siècle, le musée présente une importante collection d’art antique et d’archéologie.

L’édifice est classé au titre des Monuments historiques depuis 1975. Métro ligne A, station Capitole. Métro ligne B, station Jeanne d’Arc. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

©Loussia Da Tos/Musée Saint-Raymond – Licence ouverte-Etalab

