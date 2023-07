Les armes des gaulois Musée Saint-Raymond Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Les armes des gaulois 16 et 17 septembre Musée Saint-Raymond Gratuit. Entrée libre.

Lors de cette visite, que vous soyez petit ou grand, venez en apprendre davantage sur les armes utilisées par les gaulois et leurs prédécesseurs dans la région toulousaine.

Épées en bronze, lances en fer, poignards et même un casque très singulier seront au programme… Vous découvrirez les particularités de la guerre et de l’armement dans l’Antiquité. Et surtout, en repartant, vous saurez enfin si vous avez la tête à casque !

Musée Saint-Raymond 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie http://www.SaintRaymond.toulouse.fr Installé dans un collège du XVIe siècle, le musée présente une importante collection d’art antique et d’archéologie.

L’édifice est classé au titre des Monuments historiques depuis 1975. Métro ligne A, station Capitole. Métro ligne B, station Jeanne d’Arc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Daniel Martin – Licence ouverte-Etalab