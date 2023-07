Le tissage chez les romains Musée Saint-Raymond Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Le tissage chez les romains Musée Saint-Raymond Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse. Le tissage chez les romains 16 et 17 septembre Musée Saint-Raymond Gratuit. Entrée libre. Comment s’habillaient les romains ? Quels matériaux utilisaient-ils pour leurs vêtements ? Et au fait, comment fait-on du tissu dans l’Antiquité ? Autour d’une reconstitution de métier à tisser antique, cette animation présente la technique du tissage et toutes les matières qui constituaient l’habit romain. Musée Saint-Raymond 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie http://www.SaintRaymond.toulouse.fr Installé dans un collège du XVIe siècle, le musée présente une importante collection d’art antique et d’archéologie.

L’édifice est classé au titre des Monuments historiques depuis 1975. Métro ligne A, station Capitole. Métro ligne B, station Jeanne d’Arc. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T12:15:00+02:00 – 2023-09-16T12:45:00+02:00

2023-09-17T12:15:00+02:00 – 2023-09-17T12:45:00+02:00 ©Musée Saint-Raymond Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Musée Saint-Raymond Adresse 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Musée Saint-Raymond Toulouse

Musée Saint-Raymond Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/