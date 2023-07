À la découverte des secrets de conservation Musée Saint-Raymond Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse À la découverte des secrets de conservation Musée Saint-Raymond Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse. À la découverte des secrets de conservation 16 et 17 septembre Musée Saint-Raymond Gratuit. Entrée libre. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il arrive à un objet entre le moment de sa découverte et sa présentation dans un musée ? Comment exposer les objets archéologiques qui sont brisés, rouillés, parfois méconnaissables ? Pourquoi certains portraits sculptés ont plusieurs trous à la place du nez ? Quand et comment décide-t-on de restaurer des œuvres ? Tous les secrets des coulisses du musée vous seront révélés lors de cette visite. Musée Saint-Raymond 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie http://www.SaintRaymond.toulouse.fr Installé dans un collège du XVIe siècle, le musée présente une importante collection d’art antique et d’archéologie.

L’édifice est classé au titre des Monuments historiques depuis 1975. Métro ligne A, station Capitole. Métro ligne B, station Jeanne d’Arc. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:15:00+02:00 – 2023-09-16T11:45:00+02:00

