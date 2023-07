Sur les traces du rempart romain de Toulouse Musée Saint-Raymond Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Sur les traces du rempart romain de Toulouse Musée Saint-Raymond Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse. Sur les traces du rempart romain de Toulouse Samedi 16 septembre, 10h30 Musée Saint-Raymond Gratuit. Sur inscription, à compter du 4 septembre 2023. Cette visite débute au musée Saint-Raymond, où vous découvrez le tracé du rempart qui entourait Tolosa, la Toulouse romaine. Grâce à la maquette conçue par les médiateurs culturels du musée, vous serez incollables sur sa méthode de construction.

La suite du parcours se déroule hors les murs : une promenade dans l’hyper centre de Toulouse, sur site, à la recherche des vestiges du rempart romain.

Vous aurez ainsi exceptionnellement accès à des lieux habituellement fermés au public. Musée Saint-Raymond 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie http://www.SaintRaymond.toulouse.fr [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.musee-saint-raymond.toulouse.fr/content »}] Installé dans un collège du XVIe siècle, le musée présente une importante collection d’art antique et d’archéologie.

Métro ligne A, station Capitole. Métro ligne B, station Jeanne d'Arc.

