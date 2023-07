Les bijoux celtes en or Musée Saint-Raymond Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Les bijoux celtes en or Musée Saint-Raymond Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse. Les bijoux celtes en or 16 et 17 septembre Musée Saint-Raymond Gratuit. Entrée libre. Lorsque l’on évoque les peuples celtes dans la région toulousaine, on ne pense généralement pas à de somptueux colliers en or (presque) pur ou à des techniques d’orfèvrerie exceptionnelles… Mais détrompez-vous ! La découverte de ces bijoux sera certainement l’occasion de porter un regard différent sur les Celtes… et peut-être de déterminer si vous portez fièrement le torque. Musée Saint-Raymond 1 ter place Saint-Sernin, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie http://www.SaintRaymond.toulouse.fr Installé dans un collège du XVIe siècle, le musée présente une importante collection d’art antique et d’archéologie.

