2023-04-02 10:00:00 – 2023-04-02 18:00:00

Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne . L’association Novempopulana vous propose des animations autour du costume : quelles matières et quelles couleurs étaient utilisées, pour quels vêtements. Elle vous fait aussi entrer dans le monde de la petite enfance. Quant à Sylvie, des Causeries culinaires, elle vous présente les saveurs de la cuisine antique : les épices, aromates, condiments, céréales, fruits et légumes consommés. Peut-être aurez-vous l’occasion de goûter à quelques gourmandises… Sans réservation (Il est vivement conseillé de prendre un billet en ligne pour éviter le temps d’attente en caisse). À l’occasion de ce nouveau rendez-vous d’histoire vivante, venez découvrir la vie quotidienne au temps des Romains ! MUSEE SAINT-RAYMOND, MUSEE DES ANTIQUES DE TOULOUSE 1 Ter Place Saint-Sernin Toulouse

dernière mise à jour : 2023-03-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

