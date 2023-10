« Crash-test » de la nouvelle visite « Archéopop » Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse Toulouse, 30 octobre 2023, Toulouse.

« Crash-test » de la nouvelle visite « Archéopop » Lundi 30 octobre, 11h00 Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse Sur inscription uniquement

L’archéologie n’est pas un métier de tout repos ! Déjouez les pièges des temples perdus, retrouvez le crâne de cristal, mettez la main sur les trésors cachés avant vos concurrents…

Vous y avez cru ? Eh non ! L’archéologie ce n’est pas tout à fait ça… Venez démêler le vrai du faux, avec comme point de départ l’image de l’archéologie dans la pop culture. Vous en apprendrez plus sur les différents métiers qui existent réellement !

Vous ne verrez plus jamais Indiana Jones de la même façon, mais n’hésitez pas à venir avec votre fedora…

Cette visite n’a encore jamais été proposée au public. Soyez les premiers à la suivre et à nous faire part de vos observations et pistes d’amélioration.

Visite gratuite. Inscription obligatoire par mail : msr.mediation@mairie-toulouse.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T11:00:00+01:00 – 2023-10-30T12:00:00+01:00

