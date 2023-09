Journée archéologique départementale de la Haute-Garonne (édition 2023) Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse Toulouse, 6 octobre 2023, Toulouse.

Journée archéologique départementale de la Haute-Garonne (édition 2023) Vendredi 6 octobre, 09h30 Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Sans réservation.

Cette journée, organisée par le Service régional de l’Archéologie (DRAC Occitanie, le département de la Haute-Garonne et le Musée Saint-Raymond) présente le résultat de fouilles archéologiques récentes réalisées en Haute-Garonne.

Programme :

9h30 : Accueil

9h45-10h : Introduction par Léopold Maurel (Conservateur régional de l’archéologie adjoint, Service régional de l’archéologie, DRAC Occitanie)

10h-10h20 : Le Musée de l’Aurignacien : un musée de site au cœur du Comminges par Sébastien Marzin (Directeur du musée de l’Aurignacien)

10h20-10h40 : Des occupations néolithiques et un espace funéraire antique aux Espeyrouzes à Venerque par Sébastien Pancin (Inrap)

10h40-11h : Suivi de chantier 3e ligne de Métro Station François Verdier : premiers résultats par Christophe Calmès (SIPA, Toulouse Métropole)

11h-11h15 : Pause

11h15-11h35 : Nouveau regard sur les parures en alliages cuivreux de Lugdunum Convenarum_. Premiers résultats et perspectives par_ Anaïs Cheuton (doctorante, Univ. Toulouse Jean Jaurès, UMR 5608 TRACES)

11h35-11h55 : Du blé pour Tolosa ? Découverte d’un granarium à Carbonne par Raphaël Macario (Hadès)

11h55-12h10 : Découverte exceptionnelle d’un grenier antique à Carbonne « Ceseret » et de son possible stock grainier : enjeux méthodologiques et premières données carpologiques par Charlotte Hallavant (Hadès)

12h10-14h : Repas libre

14h-14h20 Les fouilles de l’enceinte antique et médiévale de Toulouse, rue Bida par Bastien Lefebvre, Zénaïde Lecat et Julien Ollivier (SRA, Univ. Toulouse Jean Jaurès, UMR 5608 TRACES)

14h20-14h30 : 11000 ouvrages pour le public : la bibliothèque au musée archéologique départemental de Saint-Bertrand-de-Comminges par Josabeth Millereux (Directrice du musée archéologique départemental de Saint-Bertrand-de-Comminges)

14h30-15h50 : Le Castet d’Izaut-de-l’Hôtel : entre archéologie et médiation, une exploration par le regard des fouilleurs par Servane Bonvalet et Benjamin Carrer (étudiants)

15h50-16h10 : Pause

16h10-16h30 : Hommage à Jean-Luc Boudartchouk par Philippe Gardes (Inrap)

16h30-16h50 : Toulouse, nouvelles informations sur le Pont Vieux de la Daurade par Mélanie Chaillou (Inrap)

16h50-17h10 : Toulouse, découvertes lors des fouilles du parking de la Cité Administrative par Xavier Lhermitte (Eveha)

Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 00 33 1 22 31 44 https://saintraymond.toulouse.fr/ https://twitter.com/MSR_Tlse;https://www.facebook.com/museesaintraymond;https://saintraymond.festik.net/;https://www.instagram.com/msr_tlse Au musée Saint-Raymond, le musée d’Archéologie de Toulouse, vous entrez dans un lieu qui ne vous laissera pas de marbre. Au 2e étage, les objets présentés et les maquettes évoquent Toulouse et sa région au temps des Gaulois et des Romains. Au 1er étage, on ne saura jamais si c’est vous qui observez les portraits de la galerie ou si ce sont les empereurs qui vous dévisagent. Puis viennent les sculptures mythologiques avec ces étonnants reliefs sculptés représentant les Travaux d’Hercule. Rejoignez le sous-sol pour découvrir un véritable site archéologique : un ancien cimetière dans lequel a été préservé un étonnant vestige, un four à chaux. Terminez par les sarcophages et leur décor. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T09:30:00+02:00 – 2023-10-06T17:30:00+02:00

2023-10-06T09:30:00+02:00 – 2023-10-06T17:30:00+02:00

archéologie haute-garonne