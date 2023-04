Visite flash : Secrets de conservation Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, 17 juin 2023, Toulouse.

Visite flash : Secrets de conservation Samedi 17 juin, 15h30 Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse Compris dans le droit d’entrée au musée. Sans réservation.

Comment exposer ceux qui sont brisés, rouillés, parfois méconnaissables ? Pourquoi certains portraits ont plusieurs trous à la place du nez ? Quand et comment décide-t-on de restaurer des œuvres ? Tous les secrets des coulisses du musée vous seront révélés lors de cette visite.

Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 00 33 1 22 31 44 https://saintraymond.toulouse.fr/ https://twitter.com/MSR_Tlse;https://www.facebook.com/museesaintraymond;https://saintraymond.festik.net/;https://www.instagram.com/msr_tlse Au musée Saint-Raymond, le musée d’Archéologie de Toulouse, vous entrez dans un lieu qui ne vous laissera pas de marbre. Au 2e étage, les objets présentés et les maquettes évoquent Toulouse et sa région au temps des Gaulois et des Romains. Au 1er étage, on ne saura jamais si c’est vous qui observez les portraits de la galerie ou si ce sont les empereurs qui vous dévisagent. Puis viennent les sculptures mythologiques avec ces étonnants reliefs sculptés représentant les Travaux d’Hercule. Rejoignez le sous-sol pour découvrir un véritable site archéologique : un ancien cimetière dans lequel a été préservé un étonnant vestige, un four à chaux. Terminez par les sarcophages et leur décor. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T15:30:00+02:00 – 2023-06-17T16:00:00+02:00

