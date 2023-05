L’enseignement de l’épée au Moyen Âge. Pertinence et désuétude des arts martiaux Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse, 3 juin 2023, Toulouse.

L’enseignement de l’épée au Moyen Âge. Pertinence et désuétude des arts martiaux Samedi 3 juin, 18h00 Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse Gratuit mais réservation obligatoire

Conférence de Pierre-Alexandre Chaize, Docteur en histoire, spécialisé dans la littérature technique, organisée en introduction de la Nuit de l’épée.

L’épée est un outil du Moyen Âge, mais aussi un imaginaire. Difficile pour le public de se la représenter sans y associer immédiatement un cortège de représentations plus ou moins historiques. Sa présence elle-même semble permanente, associée au passé, aux mythes, aux princes et aux personnages de l’ère médiévale. Omniprésente dans les esprits, inscrite dans toutes les fictions romanesques ou fantastiques jouant avec l’imaginaire médiéval, l’épée est aussi un élément incontournable dans les manuels d’arts martiaux de l’époque, en contradiction totale avec les usages de la guerre que les historiens connaissent et explorent aujourd’hui. C’est principalement parce que l’épée continue à être, malgré les innombrables révolutions qui émaillent l’histoire de la violence, un symbole d’exception, par l’apprentissage qu’il demande et par les images qu’il renvoie. Cette conférence, qui brosse un historique des textes et méthodes d’arts martiaux qui nous sont parvenus sur l’usage et l’enseignement de l’escrime, s’appliquera à faire découvrir cette permanence remarquable de ce qui est peut-être l’arme la plus connue du monde.

Au musée Saint-Raymond, le musée d'Archéologie de Toulouse, vous entrez dans un lieu qui ne vous laissera pas de marbre. Au 2e étage, les objets présentés et les maquettes évoquent Toulouse et sa région au temps des Gaulois et des Romains. Au 1er étage, on ne saura jamais si c'est vous qui observez les portraits de la galerie ou si ce sont les empereurs qui vous dévisagent. Puis viennent les sculptures mythologiques avec ces étonnants reliefs sculptés représentant les Travaux d'Hercule. Rejoignez le sous-sol pour découvrir un véritable site archéologique : un ancien cimetière dans lequel a été préservé un étonnant vestige, un four à chaux. Terminez par les sarcophages et leur décor. Bienvenue chez nous, bienvenue chez vous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T18:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

conférence épée