Des Romains au musée ! Dimanche 5 mars, 10h00 Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse

Billets gratuits disponibles en ligne

Plongez dans l’Antiquité romaine avec la troupe de reconstitution historique « Un poil d’Histoire ». handicap moteur mi

Musée Saint-Raymond, musée d’Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Venez découvrir les conditions de vie et les techniques de combat des légions romaines au Ier siècle de notre ère, avant que ces dernières ne repartent en campagne en ce mois de mars, ouvrant la saison de la guerre dans l’Antiquité !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-05T10:00:00+01:00

2023-03-05T18:00:00+01:00

Photo : Un Poil d’histoire