Concert « Amours baroques entre ciel et terre » Samedi 16 septembre, 15h00, 16h00, 17h00 Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et d’Archéologie, Museum d’Histoire naturelle) Entrée libre

Et si nous faisions un saut dans le temps… à l’époque Baroque ?

L’Ensemble Faenza – Marco Horvat, chanteur et musicien, Clélia Horvat, chanteuse et Paul Germanaz, ténor – propose des intermèdes musicaux au milieu des chefs-d’œuvre de Natoire, Boucher, Desportes ou encore Hubert Robert.

Faenza et Marco Horvat

Marco Horvat aborde les musiques anciennes d’une façon singulière, ce qui l’a conduit à s’éloigner des sentiers battus : parti étudier quatre ans la musique de l’Inde du Sud avec la chanteuse Aruna Sairam, il apprend à la Schola Cantorum de Bâle les musiques du Moyen Âge et de la Renaissance avec Dominique Vellard et Bob Crawford Young puis intègre des ensembles tels que Gilles Binchois, Alla Francesca, La Simphonie du Marais, xviii-21, Akademia, La Grande Ecurie et la Chambre du Roy, William Byrd, Huelgas Ensemble, Le Poème Harmonique, Artaserse.

Marco Horvat est l’un des rares pionniers du chant auto-accompagné. Convaincu que cette pratique historique – presque oubliée aujourd’hui – est indispensable pour aborder certaines musiques du XVIIe siècle, il réunit au sein de l’ensemble Faenza, qu’il crée en 1996, des interprètes maîtrisant cette pratique.

Clélia Horvat

Née en 2005, Clelia Horvat a été page, de 2013 à 2019, à la Maîtrise du Centre de musique baroque de Versailles, où elle a pratiqué les répertoires baroques français et italien. Elle s’est produite très régulièrement en tant que soliste dans le cadre des concerts et des enregistrements de cette Maîtrise, notamment à la Chapelle Royale du château de Versailles. Après avoir étudié le violoncelle au CRR de Versailles, elle a intégré en 2019, le Département supérieur pour jeunes chanteurs du conservatoire de Paris, où elle a participé à de nombreuses productions musicales et scéniques. Elle a notamment tenu, en mars 2021, un des rôles principaux de l’opéra The Turn of the Screw de B. Britten dans une production de la Philharmonie de Paris. En parallèle, elle est entrée dans la classe de violoncelle de Pauline Bartissol, puis de David Louwerse au Conservatoire Claude Debussy de Paris.

Paul Germanaz

Ce jeune ténor de 19 ans commence la musique avec le cor d’harmonie au CRR de Reims. Après avoir suivi un cursus à horaires aménagés au collège, il commence le chant au conservatoire à 14 ans. Pris de passion pour l’art lyrique et ayant joué de nombreuses fois dans les productions du Conservatoire de Reims, c’est à l’âge de 16 ans qu’il intègre le prestigieux Département Supérieur pour Jeunes Chanteurs du CRR de Paris. Dernièrement, il a participé au Concours du Grand Opéra d’Avignon dont il est sorti finaliste.

Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et d’Archéologie, Museum d’Histoire naturelle) 61 rue de la Cité, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 42 20 09 http://www.musees-troyes.com/ A proximité de la cathédrale, l’ancienne abbaye Saint-Loup, fondée à l’orée du Moyen Âge et reconstruite, abrite le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et le Muséum.

L’Archéologie régionale est mise en valeur sur une période s’étendant des premiers peuplements paléolithiques jusqu’au Haut Moyen Âge. Vous découvrirez les trésors de l’âge de pierre (dolmen de Frécul) et ceux de l’âge des métaux. Cette époque celte est remarquable notamment pour la tombe à char de Bouranton et le bracelet en or de Molesmes. Le musée propose aussi de redécouvrir l’époque romaine avec l’Apollon de Vaupoisson et la domus de Chaillouet.

Le Muséum est un musée de sciences naturelles unique en Champagne-Ardenne. Il permet d’en apprendre beaucoup sur la faune locale : des mammifères (loutre, lynx, chat sauvage) mais aussi des oiseaux observables autour des lacs naturels de la forêt d’Orient (grue cendrée, cigogne noire), ainsi que des espèces venant du monde entier. C’est une diversité exceptionnelle!

Le nouveau parcours du musée mêle près de 300 œuvres produites du Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle : petits tableaux et œuvres monumentales, chefs-d’œuvre connus et œuvres restaurées inédites. Cette présentation renouvèle le regard sur cet exceptionnel ensemble de peintures françaises et européennes, issues de collectionneurs avisés, mettant en valeur les échanges artistiques entre la France, l’Italie, les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Angleterre.

Une rencontre avec les plus grands maîtres de l’histoire de l’art : Giotto, Malouel, Spranger, Vasari, Rubens, Jordaens, van Dyck, Champaigne, Bellotto, Mignard, Le Brun, Watteau, Natoire, Boucher, Fragonard, Hubert Robert, Greuze, Vien, David, Corot…

L’abbaye Saint-Loup (ancienne) est inscrite au titre des Monuments historiques en 1963. Entrée par le jardin.

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

