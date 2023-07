Outils de médiation « Découvrez les collections grâce aux nouveaux outils de médiation pour les familles » Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et d’Archéologie, Museum d’Histoire naturelle) Troyes, 16 septembre 2023, Troyes.

Outils de médiation « Découvrez les collections grâce aux nouveaux outils de médiation pour les familles » 16 et 17 septembre Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et d’Archéologie, Museum d’Histoire naturelle) Entrée libre

Et si vous visitiez le musée en famille et en vous amusant ? Plusieurs outils de médiation réalisés par les équipes des musées et en collaboration avec des étudiants du master Patrimoine et musées de l’Université de Reims Champagne-Ardenne / Campus des Comtes de Champagne de Troyes sont proposés en libre-service.

Au choix et dès 6 ans, le Jeu du Cygne ou la Bataille des animaux.

Le Jeu du Cygne : Lancez les dés, avancez à la bonne case et partez à la découverte des peintures. Ce jeu, destiné au jeune public et aux familles, invite à suivre Capucygne, le cygne du Muséum, à retrouver son ancêtre peint par un grand artiste. Jouez et découvrez les collections de peinture ancienne en répondant aux énigmes et aux gages.

La Bataille des Animaux : Inspirée par un célèbre jeu de cartes, « La bataille des animaux » est créée spécifiquement en regard des collections du muséum de Troyes et illustrée par Mathias Friman. Ce jeu permet aux jeunes visiteurs d’en apprendre plus sur les animaux de manière ludique.

Sur simple demande à l’accueil du musée, les outils de médiation sont prêtés aux visiteurs le temps de la visite.

Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et d’Archéologie, Museum d’Histoire naturelle) 61 rue de la Cité, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 42 20 09 http://www.musees-troyes.com/ A proximité de la cathédrale, l’ancienne abbaye Saint-Loup, fondée à l’orée du Moyen Âge et reconstruite, abrite le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et le Muséum.

L’Archéologie régionale est mise en valeur sur une période s’étendant des premiers peuplements paléolithiques jusqu’au Haut Moyen Âge. Vous découvrirez les trésors de l’âge de pierre (dolmen de Frécul) et ceux de l’âge des métaux. Cette époque celte est remarquable notamment pour la tombe à char de Bouranton et le bracelet en or de Molesmes. Le musée propose aussi de redécouvrir l’époque romaine avec l’Apollon de Vaupoisson et la domus de Chaillouet.

Le Muséum est un musée de sciences naturelles unique en Champagne-Ardenne. Il permet d’en apprendre beaucoup sur la faune locale : des mammifères (loutre, lynx, chat sauvage) mais aussi des oiseaux observables autour des lacs naturels de la forêt d’Orient (grue cendrée, cigogne noire), ainsi que des espèces venant du monde entier. C’est une diversité exceptionnelle!

Le nouveau parcours du musée mêle près de 300 œuvres produites du Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle : petits tableaux et œuvres monumentales, chefs-d’œuvre connus et œuvres restaurées inédites. Cette présentation renouvèle le regard sur cet exceptionnel ensemble de peintures françaises et européennes, issues de collectionneurs avisés, mettant en valeur les échanges artistiques entre la France, l’Italie, les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Angleterre.

Une rencontre avec les plus grands maîtres de l’histoire de l’art : Giotto, Malouel, Spranger, Vasari, Rubens, Jordaens, van Dyck, Champaigne, Bellotto, Mignard, Le Brun, Watteau, Natoire, Boucher, Fragonard, Hubert Robert, Greuze, Vien, David, Corot…

L’abbaye Saint-Loup (ancienne) est inscrite au titre des Monuments historiques en 1963. Entrée par le jardin.

