Exposition du Cabinet des Arts graphiques « Alexandre Clausel, portraits d'arbres » Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle) Troyes, 16 septembre 2023

« Alexandre Clausel, portraits d'arbres » 16 et 17 septembre Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et d'Archéologie, Museum d'Histoire naturelle)

Alexandre Clausel, artiste actif à Troyes entre 1852 et 1857, fait partie des pionniers de la photographie.

Il a été probablement formé à cette technique par le maître de l’époque, Gustave Le Gray (1820-1884), et il fait preuve d’une grande maîtrise technique et esthétique.

Clausel, installé à Troyes, s’intéresse aux transformations urbanistiques qui s’opèrent sous ses yeux avec la modernisation de la ville.

Parmi les quelques 500 vues d’architectures et paysages urbains conservés au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Troyes, se dégage un ensemble de « portraits d’arbres », véritables morceaux de nature, dans l’esprit des peintres de Barbizon et de la peinture de paysage qui se développe à partir de l’époque romantique.

Ces œuvres constituent des petites prouesses techniques : les tirages sur papier salé ou albuminé, ainsi que les négatifs sur plaques de verre, très rarement montrés au public, allient à la fois rêverie et modernité.

Jusqu’au 24 octobre 2023

Musée Saint-Loup (Musée des Beaux-arts et d’Archéologie, Museum d’Histoire naturelle) 61 rue de la Cité, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est 03 25 42 20 09 http://www.musees-troyes.com/ A proximité de la cathédrale, l’ancienne abbaye Saint-Loup, fondée à l’orée du Moyen Âge et reconstruite, abrite le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et le Muséum.

L’Archéologie régionale est mise en valeur sur une période s’étendant des premiers peuplements paléolithiques jusqu’au Haut Moyen Âge. Vous découvrirez les trésors de l’âge de pierre (dolmen de Frécul) et ceux de l’âge des métaux. Cette époque celte est remarquable notamment pour la tombe à char de Bouranton et le bracelet en or de Molesmes. Le musée propose aussi de redécouvrir l’époque romaine avec l’Apollon de Vaupoisson et la domus de Chaillouet.

Le Muséum est un musée de sciences naturelles unique en Champagne-Ardenne. Il permet d’en apprendre beaucoup sur la faune locale : des mammifères (loutre, lynx, chat sauvage) mais aussi des oiseaux observables autour des lacs naturels de la forêt d’Orient (grue cendrée, cigogne noire), ainsi que des espèces venant du monde entier. C’est une diversité exceptionnelle!

Le nouveau parcours du musée mêle près de 300 œuvres produites du Moyen Âge jusqu’au XIXe siècle : petits tableaux et œuvres monumentales, chefs-d’œuvre connus et œuvres restaurées inédites. Cette présentation renouvèle le regard sur cet exceptionnel ensemble de peintures françaises et européennes, issues de collectionneurs avisés, mettant en valeur les échanges artistiques entre la France, l’Italie, les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Angleterre.

Une rencontre avec les plus grands maîtres de l’histoire de l’art : Giotto, Malouel, Spranger, Vasari, Rubens, Jordaens, van Dyck, Champaigne, Bellotto, Mignard, Le Brun, Watteau, Natoire, Boucher, Fragonard, Hubert Robert, Greuze, Vien, David, Corot…

L’abbaye Saint-Loup (ancienne) est inscrite au titre des Monuments historiques en 1963. Entrée par le jardin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Musées de Troyes / Christelle Prunier