19e Nuit européenne des Musées – « La Fête du Samedi soir » Samedi 13 mai, 10h00, 14h00, 20h00 Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle) Entrée libre

Pour la 16e année consécutive, les Musées de la Ville de Troyes (musée Saint-Loup, Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu, musée de Vauluisant, musée d’Art moderne) se réinventent au travers de cet évènement culturel, ludique, pédagogique et populaire ! Depuis 2008, les Musées de la Ville de Troyes (musée des beaux-arts et d’archéologie, muséum d’histoire naturelle, musée d’art champenois, musée de la bonneterie, l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-Le-Comte et le musée d’Art moderne) imaginent une nuit inédite autour d’un thème spécifique. Après les danses, les voyages, les curiosités, les animaux et bien d’autres thématiques, l’édition 2023 met à l’honneur la fête.

« La Fête du samedi soir ! »

Le thème troyen de cette nocturne donne le ton pour fêter comme il se doit cet événement européen, porté par le ministère de la Culture. Cette année, les quatre musées municipaux de Troyes sont tous de nouveau ouverts pour la première fois depuis 2018, et l’événement sera l’occasion de célébrer plus particulièrement les réouvertures de l’Apothicairerie et du musée d’Art moderne.

Dans les grands royaumes, elle servait à exalter le pouvoir et épater les souverains voisins. À l’époque industrielle, elle rassemble les ouvriers des grandes entreprises et leurs familles dans de joyeuses manifestations (censées aussi parfois exalter la générosité du patron…). À partir de la Belle Époque, la fête est aussi au cœur de Paris – ville-lumière, de Montmartre à Montparnasse, aux tables du Chat Noir et du Moulin de la Galette, où les artistes ont peint et dessiné la modernité.

Avec les collections des musées de Troyes, revivez l’atmosphère des bals de la Renaissance, des fêtes grandioses du château de Versailles ou plus modestement des fêtes populaires de la bonneterie ou des guinguettes des bords de Marne.

La 19e édition de la Nuit européenne des Musées explore l’univers de la Fête à travers les éléments essentiels qui composent toute soirée digne de ce nom : danse, musique et dress-code. Après 3 ans de crise sanitaire et de bouleversements planétaires, « La Fête du samedi soir ! » sera l’occasion pour les artistes et les visiteurs de vivre la nuit comme avant. De découvrir, danser, rire, admirer, se retrouver, partager, aimer, vivre, tout simplement !

Alors, ce samedi 13 mai, chers visiteurs, sortez vos plus beaux habits de lumière !

Les musées de la Ville de Troyes sont exceptionnellement gratuits le samedi 13 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h et lors de la Nuit des Musées de 20h à minuit.

Programme détaillé : www.musees-troyes.com

Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d'histoire naturelle) Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est http://www.musees-troyes.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T13:00:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

© Ville de Troyes / Carole Bell