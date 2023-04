La Classe L’œuvre / Le PAG « Monstres et animaux fantastiques » Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle), 13 mai 2023, Troyes.

La Classe L’œuvre / Le PAG « Monstres et animaux fantastiques » Samedi 13 mai, 10h00, 14h00, 20h00 Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d’histoire naturelle) Entrée libre

« Nos monstres et animaux fantastiques au musée ! »

Exposition des travaux réalisés en 2022 – 2023 par les élèves des écoles élémentaires Blossières et Charpak (Troyes), de Luyères, Jean Monnet (Saint-Germain), ainsi que des collèges des Jacobins (Troyes), d’Othe et Vanne (Aix-Villemaur-Palis), Nicolas Bourbon (Vendeuvre sur Barse), Le Noyer Marchand (Romilly sur Seine), Paul Portier (Bar-sur-Seine), Pierre Brossolette (La Chapelle-Saint-Luc), de la Voie Châtelaine (Arcis-sur-Aube).

Un Projet Artistique Globalisé dit « PAG » permet de fédérer autour d’une structure culturelle partenaire les classes de différents établissements. Des rencontres entre élèves et artistes, associés dès l’origine au projet, constituent les temps forts d’apprentissage de connaissances à la découverte d’une pratique artistique. Tout au long de l’année, les classes visitent le musée autour d’un thème établi, rencontrent des artistes et participent avec eux à plusieurs ateliers créatifs dont les réalisations sont exposées et présentées au public.

Faisant écho aux collections des musées troyens, que ce soit l’Antiquité égyptienne, le bestiaire médiéval, les beaux-arts ou encore les spécimens naturalisés du muséum, ce thème « monstrueux » est d’une grande richesse culturelle. Croisant les disciplines et médiums artistiques ou encore les visions du thème, à travers la mythologie ou l’histoire naturelle, ce PAG a permis à plus de 300 élèves de découvrir un patrimoine sous un angle inédit, qui trouve des échos dans la culture populaire d’aujourd’hui. Ces multiples approches et références ont été à la base des projets menés par les trois artistes associés. Ainsi, à raison de 12h / classe, les plasticiennes Anne Moret, Noémie Carvalho et Apolline Pliez ont mené ces ateliers en construisant des projets en relation étroite avec les enseignants et les élèves-créateurs.

Exposition présentée jusqu’au 26 juin

Les musées de la Ville de Troyes sont exceptionnellement gratuits le samedi 13 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h et lors de la Nuit des Musées de 20h à minuit.

Musée saint-loup (beaux-arts, archéologie, museum d'histoire naturelle) Abbaye Saint-Loup (entrée par le jardin, rue de la Cité) 1 rue Chrestien de Troyes, 10 420 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T10:00:00+02:00 – 2023-05-13T13:00:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

© Ville de Troyes