Soissons Visites guidées des collections Musée Saint-Léger Soissons, 13 mai 2023, Soissons. Visites guidées des collections Samedi 13 mai, 18h30 Musée Saint-Léger Visites guidées (inscription conseillée)

Départs/rdv accueil billetterie du musée

– Point parole « Le musée vous ouvre son cœur » : rdv à partir de 18h30

– Visites de la section archéologie du musée Saint-Léger: à partir de 19h30 Musée Saint-Léger 2 rue de la Congrégation, 02200 Soissons, Aisne, Hauts-de-France, France Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 03 23 93 30 50 http://www.musee-soissons.org © Musée Saint-Léger Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Aisne, Soissons Lieu Musée Saint-Léger Adresse 2 rue de la Congrégation, 02200 Soissons, Aisne, Hauts-de-France, France Ville Soissons

