Exposition temporaire : Clovis dans une autre dimension ! (dispositif La Classe, l'Œuvre)

Musée Saint-Léger Soissons, 13 mai 2023

(dispositif La Classe, l’Œuvre) Samedi 13 mai, 18h00 Musée Saint-Léger Restitution des ateliers organisés avec deux classes de CM2 de l’école Ramon, CE2-CM1 de l’école Saint-Crépin : présentation de 10 œuvres grand format élaborées lors des ateliers mêlant défis culturels et arts plastiques.

Cloître Saint-Léger, 18h à 19h
Musée Saint-Léger
2 rue de la Congrégation, 02200 Soissons, Aisne, Hauts-de-France, France
03 23 93 30 50
http://www.musee-soissons.org

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:00:00+02:00

Musée Saint-Léger
2 rue de la Congrégation, 02200 Soissons

