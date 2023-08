Exposition « Ernest en toute intimité » Musée Saint John Perse Pointe-à-Pitre, 16 septembre 2023, Pointe-à-Pitre.

Exposition « Ernest en toute intimité » 16 et 17 septembre Musée Saint John Perse Entrée libre

L’exposition « Ernest en toute intimité », présentée au musée municipal Saint-John Perse, se veut un voyage dans l’intimité créatrice d’Ernest Pépin. Elle honore ce grand poète et romancier, symbole du « patrimoine vivant » de la littérature Guadeloupéenne et Française.

Des visites commentées seront aussi proposées.

Musée Saint John Perse rue Nozieres pointe à pitre Pointe-à-Pitre 97110 Guadeloupe Guadeloupe Installé au cœur du centre historique de Pointe à Pitre, dans une magnifique demeure dont l'architecture à ossature métallique réalisée par des ateliers français rappelle celle de la Nouvelle-Orléans. Classé en 1979, puis restauré, le bâtiment, ancienne maison du directeur de l'usine Darboussier, Ernest Souques, et des directeurs qui lui succédèrent, abrite depuis 1987, le musée Saint John Perse créé pour le centenaire de la naissance du prix Nobel Pointois Alexis Léger, alias Saint-John Perse.

Véritable musée d’art et d’histoire, il ouvre ses riches collections d’art, de gravure, de photographie, de mobiliers et de costumes aux visiteurs et leur propose également d’appréhender l’œuvre littéraire et diplomatique de Saint-John Perse au travers d’expositions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Ville de Pointe-à-Pitre