ABRACADABRANT – Exposition d’objets insolites de la collection des musées de Peppange au Luxembourg Musée Rural et Artisanal de Peppange, 1 mai 2023, Peppange. ABRACADABRANT – Exposition d’objets insolites de la collection des musées de Peppange au Luxembourg 2 – 28 mai Musée Rural et Artisanal de Peppange Anciens jouets du Grand-Duc Jean, calèches pour enfants tirées par des boucs, une forge portable, une robe de mariée noire, un coffre Louis Vuitton datant de 1910, une armoire à glace, la plus petite micro-brasserie fonctionnelle au monde… et bien plus encore !

Les musées de Peppange hébergent toute une collection d’objets rares en leurs dépôt et leur exposition. Voici une occasion unique de les mettre en évidence pour le public et de venir les découvrir.

On vous invite à venir vous étonner du 2 au 28 mai 2023 dans la salle des fêtes au premier étage du Musée Rural et Artisanal ! Entrée : 5 Euros pour adultes, entrée libre pour enfants et étudiants. Musée Rural et Artisanal de Peppange 38, rue de Crauthem 3390 Peppange Peppange 3391 Canton Esch-sur-Alzette [{« type »: « email », « value »: « contact@musee-rural.lu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

