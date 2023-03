Exposition musée rural de Guimaëc Musée rural de Guimaëc, 12 avril 2023, Guimaëc Guimaëc.

2023-04-12 – 2023-09-30

« Guimaëc, une commune rurale en Bretagne »

A partir d’un fond photographique local, de témoignages et de collectages, cette exposition éclaire, en différents tableaux, la vie rude et conviviale des agriculteurs d’autrefois, de 1914 aux années 70. C’est le monde des campagnes bretonnes d’avant la révolution agricole. Un monde disparu, d’où a émergé la Bretagne d’aujourd’hui. L’exposition parle des gens d’ici, mais à travers eux de la vie dans les petites communes rurales bretonnes, et raconte des modes de vie révolus et des traditions oubliées.

Horaires d’ouverture 2023 :

du 12 avril au 30 juin : mercredi et vendredi de 14h30 à 17h30

du 4 juillet au 3 septembre : tous les jours de 14h30 à 17h30 sauf le lundi et le samedi

Septembre : mercredi et vendredi de 14h30 à 17h30

Visite sur demande pour les groupes.

contact@musee-guimaec.com +33 2 57 68 24 99 http://musee-guimaec.com/

