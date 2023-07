Voyage dans le Musée rural de Guimaëc Musée Rural de Guimaëc Guimaëc, 17 septembre 2023, Guimaëc.

Voyage dans le Musée rural de Guimaëc Dimanche 17 septembre, 14h30 Musée Rural de Guimaëc Visite libre et gratuite

Le musée rural de Guimaëc, lieu unique, authentique et convivial, est un voyage dans une commune rurale d’avant les années 60.

Plus de 2 500 objets témoignent de la vie des agriculteurs et artisans du Trégor finistérien, de la fin du XIXe siècle jusqu’aux années 60. Un monde sans électricité, sans smartphone, sans télévision, sans voitures…

Venez découvrir l’exposition temporaire « Guimaëc, une commune rurale en Bretagne : la vie des agriculteurs de 1914 aux années 60 ».

Musée Rural de Guimaëc Prajou, 29620, Guimaëc Guimaëc 29620 Finistère Bretagne https://musee-guimaec.com/

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© Musée rural de Guimaëc