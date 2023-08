Visite du Musée rural de Guimaëc Musée Rural de Guimaëc Guimaëc Catégories d’Évènement: Finistère

Visite du Musée rural de Guimaëc Dimanche 17 septembre, 14h30 Musée Rural de Guimaëc Entrée libre

Ce musée raconte la vie dans une commune rurale de Bretagne avant la révolution agricole, à travers plus de 2500 objets.

Un monde sans télé, sans voitures, sans smartphone, à faire découvrir aux enfants d’aujourd’hui ! Egalement la passionante exposition temporaire « Guimaëc, une commune rurale en Bretagne » explique des moments clé dans la vie des agriculteurs comme les battages ou les mariages.

À admirer aussi les magnifiques maquettes de machines agricoles construites par Joseph Le Guyader. Musée Rural de Guimaëc Prajou, 29620, Guimaëc Guimaëc 29620 Finistère Bretagne 02 57 68 24 99 https://musee-guimaec.com Musée de la vie rurale au siècle dernier jusqu'aux années 70, avec 7 espaces d'expositions.

Deux expositions temporaires : « Guimaëc, une commune rurale en Bretagne » et « Les machines agricoles de Joseph Le Guyader ». Les lieux sont baptisés « Ar Vagagenn », du mot magasin en breton, car le hangar était un dépôt de légumes. Depuis, le musée a trouvé son nom officiel : Musée Rural de Guimaëc. Lieu-dit Prajou, à proximité du site de Beg Ar Fry

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

