Visite guidée « Histoire de France » au musée François Rude Musée Rude, 13 mai 2023, Dijon. Visite guidée « Histoire de France » au musée François Rude Samedi 13 mai, 21h00, 22h00 Musée Rude Entrée libre Histoire de France

Venez découvrir quelques personnalités du Panthéon des Grands Hommes du sculpteur dijonnais François Rude. Ces sculptures romantiques illustrent plusieurs grands moments de l’Histoire de France ! À 21h et 22h (durée 15 min) – Rendez-vous dans l’espace d’exposition Musée Rude Rue Vaillant 21000 Dijon Dijon 21000 Centre-Ville Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 0380745209 https://musees.dijon.fr/ Le musée Rude occupe le transept et le chœur de l’église Saint-Étienne, lieu chargé d’histoire. Il abrite les moulages des œuvres monumentales du sculpteur dijonnais François Rude (Dijon, 1784 – Paris, 1855). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

