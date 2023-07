Ouverture du Pavillon de la Suède et de la Norvège Musée Roybet Fould Courbevoie Catégories d’Évènement: Courbevoie

Hauts-de-Seine Ouverture du Pavillon de la Suède et de la Norvège Musée Roybet Fould Courbevoie, 16 septembre 2023, Courbevoie. Ouverture du Pavillon de la Suède et de la Norvège 16 et 17 septembre Musée Roybet Fould Entrée libre Profitez toute la journée d’explications des médiatrices sur la naissance du musée et les collections qui s’y trouvent. Musée Roybet Fould Parc de Bécon – 178 boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier de Bécon Hauts-de-Seine Île-de-France 01 71 05 77 92 Installé dans le parc de Bécon, le musée municipal occupe la villa atelier de l’artiste peintre Consuelo Fould (1862-1927). Le bâtiment principal construit au milieu du XIXe siècle est agrandi vers 1885 lors du remontage du « Pavillon Suède-Norvège » présenté, à Paris, lors de l’Exposition universelle de 1878. La façade en pin rouge de Norvège de l’architecte Henrik Thrapp-Meyer est un des rares exemples français d’architecture préfabriquée du XIXe siècle. Le pavillon est inscrit au titre des Monuments historiques depuis le 27 mai 1987. Le musée présente des œuvres des peintres Consuelo Fould, Georges Achille-Fould, Juana Romani et Ferdinand Roybet (1840-1920) ainsi que des sculptures de Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875). Métro / RER La Défense Métro Pont de Levallois-Bécon SNCF Bécon-les-Bruyères Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

