Concert Musée Roybet Fould, 13 mai 2023, Courbevoie. Concert Samedi 13 mai, 20h00 Musée Roybet Fould Sur inscription L’ensemble baroque Les Cascades ponctuera les visites guidées. Il est composé d’un traverso, d’une viole de gambe et d’un théorbe. Musée Roybet Fould 178 boulevard Saint-Denis 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 71 05 77 92 http://www.ville-courbevoie.fr http://www.museeroybetfould.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 71 05 77 92 »}] © Musée Roybet Fould Bus 175 (arrête Franklin), 167 et 275 (arrêt Place Mermoz) ; Métro Pont de Levallois Bécon (Ligne 3) à 15mn à pied ; Gare SNCF de Bécon les Bruyères à 7mn à pied Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

